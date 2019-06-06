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Россиян отправят в небо на "Суперджетах"

Фото: www.globallookpress.com
Авиакомпании не собираются отказываться от самолетов отечественного производства

До конца этого года российские авиаперевозчики получат по меньшей мере 15 самолетов Sukhoi Superjet 100. Они не планируют отменять заказы после авиакатастрофы в Шереметьеве. Об этом журналистам сообщил руководитель "Объединенной авиастроительной корпорации" Юрий Слюсарь.

"У нас по крайней мере действующие есть контракты с рядом региональных авиакомпаний, заканчиваем ряд поставок. Соответственно у нас начинаются поставки по контракту с "Аэрофлотом" – 10 машин. Минимум 15 авиамашин в этом году российские авиакомпании получат",

приводит слова главы ОАК "Интерфакс".

В кулуарах Петербургского экономического форума Слюсарь также сообщил, что проект бизнес-чартеров на самолетах Sukhoi Superjet 100 подходит к стадии реализации.

"У нас прорабатывается концепт. Более того, эта концепция уже консультантами разработана, сейчас она проходит обсуждение с участниками, и мы подходим к стадии ее реализации. Идея живая, сохраняется перспективность Я думаю, что до конца года точно уже запустимся. До шести машин мы хотим в этой программе задействовать", – отметил он.

Фото: www.globallookpress.com

Существовала вероятность, что после аварийной посадки SSJ 100 перевозчики усомнятся в надежности воздушного судна и откажутся от его использования. Однако этого не произошло.

Пятого мая следовавший из Москвы в Мурманск "Суперджет" компании "Аэрофлот" вернулся в Шереметьево, где совершил аварийную посадку и загорелся. Жертвами катастрофы стали 41 человек из находившихся на борту 78 человек.

Большинство погибших отравились продуктами горения. В рамках расследования трагедии рассматриваются версии об ошибке пилотирования, отказе техники, погодных условиях и другие.

Ранее Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта просила Минтранс проверить самолет Superjet 100 на соответствие сертификационным требованиям. В ОАК расценили как давление на комиссию по расследованию катастрофы.

Андрей ФИЛАТОВ
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