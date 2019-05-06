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"Люди выползали": как спасали SSJ-100

Фото: Максим Григорьев/ТАСС
По неподтвержденной информации, жертвой авиакатастрофы стал один член экипажа

Бортпроводник потерпевшего авиакатастрофу SSJ-100 до последнего не выходил из самолета и погиб, спасая пассажиров.

"Он пытался открыть заднюю дверь для оперативной эвакуации пассажиров из хвостовой части, которая горела. У него не получилось, он начал помогать людям покинуть горящий самолет", –

рассказал ТАСС источник утром 6 мая в авиационных кругах. При этом ранее, в ночь с 5 на 6 мая его сестра рассказывала, что ее брат жив, сообщает "Говорит Москва". Официальной информации о его судьбе пока нет. 

Стюардесса Татьяна Касаткина рассказала, что проблемы у SSJ-100 начались через 10 минут после взлета. 

"В нас ударила молния, была вспышка световая... Экипаж нам сообщил, что мы возвращаемся в аэропорт.. Не работала световая сигнализация. Потом не было вообще ничего слышно", - 

приводит слова Касаткиной телеграм-канал Baza. По словам бортпроводницы, самолет попал в тучу, за бортом шел сильный град, а затем произошел хлопок и повалил черный дым.

"Ни секунды не было времени, и люди, которые последние, уже просто выползали...Все начали соскакивать с кресел и продвигаться к выходам, хотя самолет еще был на скорости... Я выталкивала ногой дверь и потом пассажиров выталкивала... прямо каждого за воротник...Начали плавиться иллюминаторы, когда мы еще катились", - 

рассказала Татьяна. Она добавила, что пассажиры звонили с борта горящего самолета и кричали, что попали в катастрофу.

Вечером 5 мая в аэропорту Шереметьево сгорел самолет компании "Аэрофлот" SSJ-100. По информации Следственного комитета России, в авиакатастрофе погиб 41 человек.

Валентина МАЙОРОВА
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