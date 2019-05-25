"Алкашку отмыли": Волочкова сразила наповал сексуальностью

Балерина удивила неожиданно чувственным образом

Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram нежное фото, на котором позирует в светло-бежевом платье и черной шубке. Образ артистки дополнен аккуратной прической и безупречным, не кричащим макияжем. Подписчики пришли в полный восторг.

"Black and white... By Elena Galitzina @studio_lenina555",

– подписала кадр Волочкова, вдруг открывшая комментарии к посту, чего не делала очень давно. Балерина не прогадала – пользователи Сети вполне заслуженно осыпали красотку комплиментами.

"Всегда бы в таком образе", "Лучший образ для балерины!", "Намного красивее, чем ноги в разные стороны!", "Обалденная красотка, мягкая улыбка, осанка, все прекрасно, крутая фотография и Настя", "Вот это очень красиво", "Образ аристакратической леди из старинных романов вам очень идёт, очень утончённо...", "Античная богиня", – восхитились поклонники красотой Волочковой.

Впррочем, нашлись и недоброжелатели. Злопыхатели пошутили над грязными сплетнями о том, что балерина якобы злоупотребляет алкоголем.

"Ну вот и молодец! Вымылась, голову сполоснула и расчесала, античность свою пиджаком задрапировала и прямо другой человек!", "Алкашку отмыли", "Наконец пропилась и можно открыть коменты и снова нас веселить", – высказались интернет-пользователи, которых было меньшинство.