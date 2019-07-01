"Волшебный лизун": муж вылечил Каменских необычным предметом

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Певица Настя Каменских рассказала, что из-за интенсивного графика серьезно заболела. На видео, которое девушка сняла в машине, слышен ее хриплый голос и заметен болезненный вид. Своим лучшим врачом звезда считает мужа. Потап (Алексей Потапенко), кажется, нашел способ вылечить супругу.
Он вручил девушке "волшебный лечащий лизун" – игрушку, которая, по его мнению, должна поставить певицу на ноги.
"Ты выздоровеешь, я тебя обещаю. <> У меня жена девочка взрослая, а нет. Сидит играет с лизуном. Что ты за ребенок? Мы тебя вылечим",
– поддержал музыкант кашляющую Каменских.
Похоже, что странное лечение сработало. Через несколько часов певица выложила снимок в обтягивающем кожаном комбинезоне. Поклонники сразу же принялись засыпать Каменских комплиментами.
"Жгучая красотка", "Что-то вы похудели! Раньше были лучше...Здоровья вам и сил...", "Клубничка в шоколаде", "Шикарная", "Красотка", "Кукла Настя",
– прокомментировали в соцсетях.
Внешний вид Насти Каменских стали особенно бурно обсуждать после замужества. Пользователи внимательно следят за фигурой певицы, пытаясь разглядеть первые признаки беременности. Кто-то предположил, что звезда могла сделать операцию по увеличению груди, ведь на последнем снимке ее бюст выглядит больше, чем обычно.
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