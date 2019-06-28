"Маловат бикини": прелести "русской Кардашьян" оказались у всех на виду

Нибиру
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Модель Анастасия Квитко поделилась с подписчиками весьма пикантным роликом. Красотка отправилась отдыхать на яхте в ярком купальнике, который, кажется, оказался ей маловат. Грудь девушки вываливается со всех сторон бюстгальтера, едва прикрывая самую интимную часть. Нижняя часть совсем не оставляет места для фантазии, обнажая полностью бедра и ягодицы.
На крошечные размеры купальника указали и комментаторы, но им кажется, что русская Кардашьян выглядит просто потрясающее.
"Маловат бикини", "Горячая малышка", "Секс-машина", "Выглядишь потрясающе", "Разденься полностью", "Потрясающая красота", "Секс ходячий",
– расхвалили модель.
Ранее Анастасия Квитко продемонстрировала другой, не менее соблазнительный наряд.
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