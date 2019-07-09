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Басков пропал после смерти отца

Николай Басков. Фото: www.globallookpress.com
Артист взял паузу после случившейся трагедии

Николай Басков перестал размещать новые публикации в социальных сетях после смерти своего отца. Виктора Владимирович скончался в возрасте 68 лет 30 июня.

Басков узнал трагическую новость в Минске, где он должен был выступить на закрытии "Европейских молодежных игр". Певец не стал отменять выступление, однако вышел на сцену не в белом костюме, как было запланировано, а в черном.

"Нет таких слов, чтобы выразить всю непомерную боль нашей с мамой утраты... наша с мамой любовь к тебе бессмертна", - 

написал Басков неделю назад на своей страничке в Instagram. С тех пор певец не выкладывал новые фото, хотя раньше делал это ежедневно.

В память об отце Николай поставил концертное видео песни "Вишневая любовь".

Похороны Виктора Владимировича Баскова были закрытыми, в последний путь его провожали только самые близкие люди. Журналистов на них не пустили – таково было требование артиста. Не смог приехать в Москву и близкий друг Баскова – Филипп Киркоров. Поп-король отдыхал в это время в Майами.

Валентина МАЙОРОВА
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