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Обколотого участника "Дома-2" сняли на камеру

Обколотого участника
Илья Яббаров. Фото: instagram.com/yabbarov_555/
Уход за собой - абсолютная необходимость, считает звезда

Уколы ботокса раньше были исключительной привилегией прекрасного пола, однако новое поколение звезд считает иначе. Илья Яббаров, известный россиянам по участию в телестройке "Дом-2", решил посетить косметолога, чтобы стать еще прекраснее.

"Мужчина тоже должен ухаживать за собой, тем более медийный персонаж", - 

написал Яббаров на своей страничке в Instagram.

Поклонники смогли увидеть процесс преображения своего кумира в мельчайших подробностях – Илья все снял на камеру.

При этом комментаторы скептически отнеслись к такому радикальному способу ухода за собой.

"Да Яббаров на что только ради денег не пойдешь", "Ну зачем? У тебя и так все нормально", "Уколы на лице не мужское это занятие!", "Конечно должен ухаживать, но не колоться", "Меры не знают, с каждым годом всё хуже и хуже. Как зависимые становятся", – написали удрученные подписчики.

Орфография и пунктуация оригиналов сохранены.  

Валентина МАЙОРОВА
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