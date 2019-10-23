Нибиру
- Конец света неотвратим: Землю погубит зловещий двойник
- Нибиру приближается: объявлена дата конца света
- Три последних дня: Нибиру устроит конец света
Уколы ботокса раньше были исключительной привилегией прекрасного пола, однако новое поколение звезд считает иначе. Илья Яббаров, известный россиянам по участию в телестройке "Дом-2", решил посетить косметолога, чтобы стать еще прекраснее.
"Мужчина тоже должен ухаживать за собой, тем более медийный персонаж", -
написал Яббаров на своей страничке в Instagram.
Поклонники смогли увидеть процесс преображения своего кумира в мельчайших подробностях – Илья все снял на камеру.
При этом комментаторы скептически отнеслись к такому радикальному способу ухода за собой.
"Да Яббаров на что только ради денег не пойдешь", "Ну зачем? У тебя и так все нормально", "Уколы на лице не мужское это занятие!", "Конечно должен ухаживать, но не колоться", "Меры не знают, с каждым годом всё хуже и хуже. Как зависимые становятся", – написали удрученные подписчики.
Орфография и пунктуация оригиналов сохранены.
Высказывания по поводу островов признали неуместными
Президент Турции рассказал, что сделает, если Трамп не выполнит обещаний