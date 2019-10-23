Уход за собой - абсолютная необходимость, считает звезда

Уколы ботокса раньше были исключительной привилегией прекрасного пола, однако новое поколение звезд считает иначе. Илья Яббаров, известный россиянам по участию в телестройке "Дом-2", решил посетить косметолога, чтобы стать еще прекраснее.

"Мужчина тоже должен ухаживать за собой, тем более медийный персонаж", -

написал Яббаров на своей страничке в Instagram.

Поклонники смогли увидеть процесс преображения своего кумира в мельчайших подробностях – Илья все снял на камеру.



При этом комментаторы скептически отнеслись к такому радикальному способу ухода за собой.

"Да Яббаров на что только ради денег не пойдешь", "Ну зачем? У тебя и так все нормально", "Уколы на лице не мужское это занятие!", "Конечно должен ухаживать, но не колоться", "Меры не знают, с каждым годом всё хуже и хуже. Как зависимые становятся", – написали удрученные подписчики.

Орфография и пунктуация оригиналов сохранены.

