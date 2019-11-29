Дарья Пынзарь предстала в необычном для себя образе, но подписчики обвинили ее в избытке макияжа и фотошопа

Бывшая участница популярной телестройки Дарья Пынзарь, похоже, уже начала подготовку к новому году. На своей страничке в соцсети Дарья поделилась новым фото, представ перед поклонниками в парадном праздничном образе.

Подписчикам Пынзарь увиденное категорически не понравилось:

"Много макияжа, не естественно", "Резиновая баба. Страшная", "да фотошоп это ну и макияжа чутка", "Зачем делать такой макияж, что даже сама на себя не похожа? Когда уже в моде будет естественная красота?", "Один сплошной силикон и переделка. Шар", "Дашенька, ты здесь, как манекен".

Некоторые возмутились, что их любимая звезда "Дома-2" вовсе на себя не похожа и напоминает сразу несколько знаменитостей:

"На Ани Лорак похожа)", "я сначало подумала Ляйсан Утяшева", "Похожа на Марию Погребняк","На Ханну похожа ,от Даши почти ничего не осталось", "Как то не похожа на себя...".

Впрочем, нашлись и такие, кто решил, что модель выглядит прекрасно.

"Все отлично получилось и макияж и прическа и сама фотография", "Вообще оболденно!!!!", "Даша вас не узнать Такая красотка", "Раскошная девушка", -

написали на страничке Дарьи в Instagram (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).