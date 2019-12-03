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На церемонии вручения премии канала Music Box "Золотой хит" Ольга Бузова вышла к публике в откровенном боди и призналась, что волнуется, как никогда. Во время своей речи певица забыла, как зовут Льва Лещенко, за что интернет-пользователи ее обругали.
"Для меня огромная честь выступать после Льва Валерьяновича Левченко", – объявила звезда "Дома-2". Видео своего выступления исполнительница выложила в соцсети, поблагодарив фанатов за любовь к ее творчеству. Подписчики негодовали:
"О Боги... И эту устрицу неграмотную хотят отправить на "Евровидение"...Позор России!!! Позор российскому шоу– бизнесу!!!", "Некрасивая баба. Еще и переоцененная. Раньше забавляла, а сейчас обрыдла – дальше некуда", "Когда уже кончат пиарить эту бездарность?", "Как можно было соединить вот это и Лещенко?!", "Страшная какая, позор России!!! Хотя бы попроще выглядела бы,а не расфуфыривалась, как....", "Человек-анекдот", "Какая же она противная!",
Сама поющая телеведущая осталась довольна мероприятием – там ей вручили награды. "Пришла спеть одну песню, а ушла с двумя статуэтками!" – радостно поделилась она впечатлениями, но от общения с журналистоми отказалась, пишет сайт "Комсомольская правда".
Ранее Ольга Бузова возбудилась во время пения нынешнего возлюбленного Виталины Цымбалюк-Романовской.
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