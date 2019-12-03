Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Бузову распекли за Лещенко

Бузову распекли за Лещенко
Ольга Бузова. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Звезда "Дома-2" не смогла выговорить фамилию знаменитого артиста правильно

На церемонии вручения премии канала Music Box "Золотой хит" Ольга Бузова вышла к публике в откровенном боди и призналась, что волнуется, как никогда. Во время своей речи певица забыла, как зовут Льва Лещенко, за что интернет-пользователи ее обругали. 

"Для меня огромная честь выступать после Льва Валерьяновича Левченко", – объявила звезда "Дома-2". Видео своего выступления исполнительница выложила в соцсети, поблагодарив фанатов за любовь к ее творчеству. Подписчики негодовали:

"О Боги... И эту устрицу неграмотную хотят отправить на "Евровидение"...Позор России!!! Позор российскому шоу– бизнесу!!!", "Некрасивая баба. Еще и переоцененная. Раньше забавляла, а сейчас обрыдла – дальше некуда", "Когда уже кончат пиарить эту бездарность?", "Как можно было соединить вот это и Лещенко?!", "Страшная какая, позор России!!! Хотя бы попроще выглядела бы,а не расфуфыривалась, как....", "Человек-анекдот", "Какая же она противная!",

Сама поющая телеведущая осталась довольна мероприятием – там ей вручили награды. "Пришла спеть одну песню, а ушла с двумя статуэтками!" – радостно поделилась она впечатлениями, но от общения с журналистоми отказалась, пишет сайт "Комсомольская правда"

Ранее Ольга Бузова возбудилась во время пения нынешнего возлюбленного Виталины Цымбалюк-Романовской.

Фоторепортаж
Певица Бузова строит далеко идущие планы
Фото: GLOBAL LOOK press/Olga Sokolova Фото: Артем Геодакян/ТАСС Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Фото: instagram.com/buzova86 Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Россия и Китай запустили самый "антиамериканский проект"

Ежегодно по газопроводу пойдут миллиарды кубометров топлива

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей