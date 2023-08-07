Наследник воссоздал культовый снимок отца

Арнольд Шварценеггер – не только известный на весь мир американский культурист, актер и продюсер, но и счастливый многодетный отец. В свои 76 лет может похвастаться четырьмя взрослыми детьми от брака с тележурналисткой Марией Шрайвер. Кроме того, у знаменитости есть сын, рожденный вне брака от домработницы Милдред Патрисии Баэны.

Как ни странно, больше всех черты известного родителя прослеживаются именно во младшем отпрыске. Джозеф Баэна не только похож на отца больше единокровных братьев и сестер, но и единственный выбрал ту же стезю. Наследник Шварценеггера пошел по его стопам, начал сниматься в кино и занялся бодибилдингом.

Сейчас Джозефу 25 лет. Молодой человек активно работает над своим телом и может похвастаться прекрасной формой. На новых фото наследник Шварценеггера продемонстрировал результат своего труда, повторив знаменитую позу отца. Глядя на снимок Джозефа, трудно не заметить, какое у него поразительное сходство с родителем.

Ранее "Утро.ру" писало, что Владимир Машков неожиданно накинулся на Арнольда Шварценеггера. Российский артист заявил, что талант американского актера оставляет желать лучшего, назвав его "камнем с глазами".