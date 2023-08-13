"Нервишки раздергались": Уткин поиздевался над нахамившим журналисту Дзюбой

Комментатор пришел в восторг от "троллинга" футболиста

Российский блогер, спортивный комментатор Василий Уткин отреагировал на поведение футболиста Артема Дзюбы, взъярившегося на журналиста после матча.

Форвард столичного "Локомотива", считает журналист, давно не бережет свои нервы.

"А нервишки-то у Дзюбентия совсем раздергались. Скоро, наверное, поймет, что депрессия не выдумка. Но троллинг Дзюбы вполне результативен, а стало быть – неостановим", – написал Уткин в своем телеграм-канале, добавив, что продолжит следить за ситуацией.

В текущем сезоне РПЛ бывший нападающий и капитан петербургского "Зенита" забил единственный мяч за последние три игры. А недавняя встреча "Локо" против самарских "Крыльев" завершилась ничьей – 1:1.

Напомним, скандал произошел после пропуска Артема того самого матча "Локомотива" против "Крыльев Советов" – 34-летний спортсмен травмировался, из-за чего пропустил игру. А после проведенной встречи направляющегося в сторону Артема подловил один из спортивных журналистов с просьбой прокомментировать заявление тренера о том, что Дзюба не сможет забить больше двух мячей в новом сезоне РПЛ. Реакция Артема была полна ярости и гнева.