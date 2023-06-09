Украинцы жестко отомстили Дзюбе после его слов о СВО и Путине

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Российский футболист Артем Дзюба едва не лишился карьеры после того, как некоторое время назад в Сеть утекло его личное откровенное видео. Тогда ситуацию удалось замять, и сам спортсмен со временем стал относится ко всему с юмором. Однако злоумышленники снова опубликовали на него компромат.
По данным Telegram-каналов, видео, на котором Артем Дзюба делает непристойные предложения девушке по видеозвонку, несмотря на наличие жены, было слито украинскими активистами, которых возмутило недавнее интервью спорсмена об СВО и Владимире Путине. В нем он признавался, что полностью поддерживает российскую власть и президента в украинском конфликте.
После этого еще одно откровенное видео с Дзюбой появилось в Сети. Источники утверждают, что его футболист присылал украинской девушке, с которой на тот момент у него был тайный роман. Так украинцы решили отомстить ему за политическую позицию.
Пока Дзюба никак не отреагировал на произошедший скандал. Неизвестно, как видео отразится в этот раз на его карьере. Однако существует вероятность, что за него могут заступиться высшие чины, поскольку спорсмен активно поддерживает Россию в начале СВО.
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