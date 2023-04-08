В Сеть слили интимное фото Пугачевой с задранной до ушей юбкой

Пенсионерка сверкнула прелестями

Звездная чета Аллы Пугачевой и Максима Галкина* всеми силами демонстрирует публике, что прекрасно обустроилась за пределами родного государства и абсолютно не скучает по России. Однако артистов все же посещает ностальгия по ушедшим временам. Настоящий фурор в интернет-пространстве произвела фотография Аллы Борисовны в весьма необычном виде.

Галкин* поделился снимком супруги с торжества, которое они отмечали два года назад в Тбилиси. Тогда Максим решил на широкую ногу отпраздновать свой день рождения. Стоит отметить, что в период до эмиграции артисты действительно жили очень счастливой жизнью. Максим часто публиковал милые видеозаписи со своими детьми и хвастался роскошным внешним видом престарелой супруги.

На архивном кадре, которым горе-юморист решил освежить свою ленту в социальных сетях, Алла Борисовна красуется в легком летнем платье с открытыми плечами. В тот день Пугачева была в прекрасном расположении духа и даже пустилась в пляс. При этом возрастная певица не постеснялась задрать цветастую юбку до самых ушей.

В комментариях поклонники, которые остались преданы именитому семейству даже после их бегства из России, засыпали артистку комплиментами.

*признан иностранным агентом на территории Российской Федерации