"Конец ее карьере": Тарасова высказалась о пропускающей тренировки Трусовой

Фигуристке пророчат спад и забвение на льду

На днях мир российского спорта всколыхнула новость о том, что фигуристка Александра Трусова прервала регулярные тренировки. Это случилось сразу после возвращения из Пекина, где она выступала в ледовых шоу Евгения Плющенко.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова возмущена поведением Александры Трусовой. В свежем интервью она заявила, что фигуристка едва ли не поставила крест на спортивной карьере и рискует так и остаться с титуле серебряного призера Олимпиады, не добившись больше ничего.

По словам Тарасовой, у фигуристки начались какие-то "проблемы в голове". Поклонники уверены, что если так все пойдет и дальше, речь пойдет уже о завершении карьеры. Трусова по своей инициативе перешла к другому тренеру и продолжает творить то, что ей хочется.

Тренер отметила, что ей очень не нравится подход Трусовой к делу. Фигуристка якобы вообще не прикладывает никаких сил для того, чтобы выйти на соревнования. В завершение Тарасова заявила, что у спортсменки никакой ответственности. При этом она получает зарплату, и ее пока еще любят и помнят поклонники.

Вместе с тем заслуженный тренер считает, что будущее Трусовой уже позади из-за годового простоя – о чем Татьяна сама очень сожалеет, рассуждая о возможностях молодой спортсменки.

"Я думаю, что это конец ее карьере. Не раскрылась, конечно", – высказалась Тарасова

