Раскрыты результаты Дэвис и Смолкина на соревнованиях после отречения от России

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В начале лета появились новости о том, что дочь Этери Тутберидзе отреклась от России. Диана Дэвис и ее партнер Глеб Смолкин после длинного перерыва приняли решение представлять Грузию на турнире Ice Dance International в Лейк‑Плэсиде. Конечно, поклонникам было интересно, смогут ли фигуристы добиться побед за границей, учитывая их довольно неудачное выступление на Олимпийских играх.
После перехода в другую сборную спортсмены впервые вышли на лед. Во второй день турнира Диана Дэвис и Глеб Смолкин заработали 117.47 баллов в произвольной программе, за что им присудили лидирующую позицию. В общей сложности, учитывая оценки за ритм-танец, спортсмены получили 191.8 баллов. В итоге пара под грузинским флагом одержала победу в итоговом зачете.
Ранее, напомним, о турнире высказывалась Татьяна Тарасова, отмечая, что интересует ее он не из-за участия российских спортсменов.
"Я за ними и раньше не следила, потому что они не занимали первых мест", – говорила легенда отечественного спорта.
Интересно, что Этери Тутберидзе не стала смотреть трансляцию соревнований. Как писало "Утро.ру", знаменитый тренер объяснила, почему проигнорировала выступление своей наследницы.
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