Раскрыты результаты Дэвис и Смолкина на соревнованиях после отречения от России

Раскрыты результаты Дэвис и Смолкина на соревнованиях после отречения от России
Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фигуристы теперь выступают за Грузию

В начале лета появились новости о том, что дочь Этери Тутберидзе отреклась от России. Диана Дэвис и ее партнер Глеб Смолкин после длинного перерыва приняли решение представлять Грузию на турнире Ice Dance International в Лейк‑Плэсиде. Конечно, поклонникам было интересно, смогут ли фигуристы добиться побед за границей, учитывая их довольно неудачное выступление на Олимпийских играх. 

После перехода в другую сборную спортсмены впервые вышли на лед. Во второй день турнира Диана Дэвис и Глеб Смолкин заработали 117.47 баллов в произвольной программе, за что им присудили лидирующую позицию. В общей сложности, учитывая оценки за ритм-танец, спортсмены получили 191.8 баллов. В итоге пара под грузинским флагом одержала победу в итоговом зачете.

Ранее, напомним, о турнире высказывалась Татьяна Тарасова, отмечая, что интересует ее он не из-за участия российских спортсменов. 

"Я за ними и раньше не следила, потому что они не занимали первых мест", – говорила легенда отечественного спорта. 

Интересно, что Этери Тутберидзе не стала смотреть трансляцию соревнований. Как писало "Утро.ру", знаменитый тренер объяснила, почему проигнорировала выступление своей наследницы.

Источник: РБК ✓ Надежный источник
новости партнеров

Бразилия неожиданно обрушила план Путина по БРИКС

Союзник отказался от главной тактики стратегов делолларизации

"К союзникам так не относятся": Зеленский ополчился на ближайшего соратника из НАТО

Киев ссорится с друзьями

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей