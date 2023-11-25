Ушедшая от Тутберидзе Трусова заговорила после истерики на Олимпиаде

Спортсменку задели до глубины души оценки судей

Во время выступления на Олимпиаде 17-летняя Александра Трусова установила мировой рекорд, покорив публику. Однако взяла она серебро – судьи решили присудить первое место Анне Щербаковой. Такое решение прямо на глазах у людей нанесло огромный удар по Александре, с которой разыгралась в тот момент настоящая драма. Спортсменка пережила нервный срыв.

Спустя пару лет Александре нелегко переживать тот момент. Однако в разговоре с Евгений Медведевой она пустилась в откровения, заявив, что после случившегося изливала душу маме – и тут на 17-летнего ребенка напали журналисты с их ненавистными камерами.

"Ушла в узкое пространство между трибунами. Не хотела, чтобы меня видели. Но все, тренеры тоже, шли ко мне. Не могла никуда деться", – вспоминает фигуристка.

Уйти Трусовой никто не позволил. Тогда ей приходилось метаться между комнатой, коридором и льдом. Загнанная в угол 17-летняя спортсменка чувствовала, как в тот момент решалась ее карьера. Фигурному катанию она отдала всю душу – и потому болезненно приняла новость о серебре.

"Я, повторюсь, пыталась уйти. Но они меня снова и снова выводили на то место, где снимали камеры", – негодует Александра.

Трусова считает, что так вести себя со спортсменом, испытывающим огромный стресс, совершенно недопустимо. В медиа только и обсуждали истерику фигуристки Этери Тутберидзе – и ее уход от тренера. А кое-кто начал пускать слухи, что Александра якобы страдает от звездной болезни.