Ушедшая от Тутберидзе Трусова заговорила после истерики на Олимпиаде

Ушедшая от Тутберидзе Трусова заговорила после истерики на Олимпиаде
Этери Тутберидзе. Фото: Dmitry Golubovich/www.globallookpress.com
Спортсменку задели до глубины души оценки судей

Во время выступления на Олимпиаде 17-летняя Александра Трусова установила мировой рекорд, покорив публику. Однако взяла она серебро – судьи решили присудить первое место Анне Щербаковой. Такое решение прямо на глазах у людей нанесло огромный удар по Александре, с которой разыгралась в тот момент настоящая драма. Спортсменка пережила нервный срыв.

Спустя пару лет Александре нелегко переживать тот момент. Однако в разговоре с Евгений Медведевой она пустилась в откровения, заявив, что после случившегося изливала душу маме – и тут на 17-летнего ребенка напали журналисты с их ненавистными камерами.

"Ушла в узкое пространство между трибунами. Не хотела, чтобы меня видели. Но все, тренеры тоже, шли ко мне. Не могла никуда деться", – вспоминает фигуристка.

Уйти Трусовой никто не позволил. Тогда ей приходилось метаться между комнатой, коридором и льдом. Загнанная в угол 17-летняя спортсменка чувствовала, как в тот момент решалась ее карьера. Фигурному катанию она отдала всю душу – и потому болезненно приняла новость о серебре.

"Я, повторюсь, пыталась уйти. Но они меня снова и снова выводили на то место, где снимали камеры", – негодует Александра.

Трусова считает, что так вести себя со спортсменом, испытывающим огромный стресс, совершенно недопустимо. В медиа только и обсуждали истерику фигуристки Этери Тутберидзе – и ее уход от тренера. А кое-кто начал пускать слухи, что Александра якобы страдает от звездной болезни.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
По теме

Кому запрещено есть покупные пельмени: опасно для здоровья

Лучше домашних пока ничего не придумали

"Копаешь сам себе": Путин прямо обратился к Грефу

Глава государства решил подшутить над банковским деятелем

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей