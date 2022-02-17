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Александра Трусова заняла на Олимпиаде в Пекине второе место, откатав сложнейшую в истории женского фигурного катания программу. Спортсменка получила лучший результат в своей карьере, однако и это не помогло ей взять золотую медаль. Первое место досталось Анне Щербаковой.
Сразу после оглашения результатов Трусова не смогла справиться с эмоциями – у девушки буквально случилась истерика, которую никому не удавалось успокоить. Пока раздавленная четвертым местом Камила Валиева находила утешение в объятиях тренера, завоевавшая серебро спортсменка не позволяла никому даже прикоснуться к себе, чтобы успокоить.
"Ненавижу этот спорт! Ненавижу все это!", – кричала в слезах девушка.
Александра попыталась спрятаться от камер, ведущих прямую трансляцию, и сотрудников российской сборной, пытающихся хоть как-то стабилизировать состояние спортсменки, но в условиях Олимпиады сделать это практически невозможно. Она выражала возмущение тем, что "у всех есть золотая медаль, а у нее нет".
Спортсменка заявила, что после этих Игр она больше никогда не выйдет на лед. Тем не менее, позже она объяснила свой эмоциональный срыв.
"Почему плачу? Просто. Я нахожусь тут уже 3 недели без мамы, без собак. Поэтому и плачу", – рассказала она "Комсомольской правде".
Напомним, третье место досталось сборной Японии – его завоевала Сакамото.
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