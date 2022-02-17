Российские фигуристки завоевали медали - Валиева награду не получила

Российские фигуристки завоевали медали - Валиева награду не получила
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Первое место досталось Щербаковой

Волнение, вызванное разбирательствами по допинг-скандалу, сказалось на выступлении Камилы Валиевой – спортсменка упала при откате произвольной программы два раза, набрав баллы лишь до четвертого места. Тем не менее, в женском фигурном катании российской сборной удалось завоевать золото и серебро.

Главную награду получила Анна Щербакова, которая набрала 255,95 балла. Второе место досталось Александре Трусовой, которая исполнила самую сложную программу в истории женского фигурного катания – после ее выступления зал охватили овации. 

Валиева выступала последней. Она набрала 224,09 балла, уступив третье место японке Каори Сакамото. В конце проката спортсменка махнула рукой, а после расплакалась. 

Ирина Слуцкая, которая комментировала прямой эфир, во время выступления Валиевой не смогла сдержать слез. Российскую спортсменку поддерживали на трибунах аплодисментами.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ
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