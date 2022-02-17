Первое место досталось Щербаковой

Волнение, вызванное разбирательствами по допинг-скандалу, сказалось на выступлении Камилы Валиевой – спортсменка упала при откате произвольной программы два раза, набрав баллы лишь до четвертого места. Тем не менее, в женском фигурном катании российской сборной удалось завоевать золото и серебро.

Главную награду получила Анна Щербакова, которая набрала 255,95 балла. Второе место досталось Александре Трусовой, которая исполнила самую сложную программу в истории женского фигурного катания – после ее выступления зал охватили овации.

Валиева выступала последней. Она набрала 224,09 балла, уступив третье место японке Каори Сакамото. В конце проката спортсменка махнула рукой, а после расплакалась.

Ирина Слуцкая, которая комментировала прямой эфир, во время выступления Валиевой не смогла сдержать слез. Российскую спортсменку поддерживали на трибунах аплодисментами.