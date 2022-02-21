Спортсменка подозревает, что россиянки что-то употребляют

Фигуристка из США Полина Эдмундс вспомнила, что в 2013 году в финале Гран-при среди юниоров в Фукуоке ее соперницы из России привлекли внимание своим необычным поведением.

В подкасте TheSkatingLesson американка рассказала, что в тот момент вместе с мамой находилась в раздевалке, где к выходу на лед готовились и фигуристки из России. За несколько минут до начала тренировки они приняли некие капли при помощи пипеток. При этом, по воспоминания Эдмундс, фигуристки смеялись и обсуждали это.

Затем россиянки не разминаясь стали совершать сложнейшие прыжки, и даже спустя 40 минут проката показывали поразительные результаты.

"Я никогда не видела, чтобы кто-то в первые 30 секунд тренировки делал тройной лутц и тройной тулуп", – отметила Эдмундс.

Она подчеркнула, что на тот момент ей было 15 лет, а соперницы из России были младше на два года. По словам Полины, ей потребовалась четверть часа на разогрев.



На Гран-при 2013 года Россию представляли Мария Сотскова, Серафима Саханович и Евгения Медведева. Фигуристки заняли первые места.

Тогда Эдмундс заняла четвертую позицию. Девушка носит титул чемпионки четырех континентов. Она также дважды выигрывала серебро на чемпионате Америки.

На Олимпийских играх, завершившихся на днях в Пекине, первое место в фигурном катании заняла россиянка Анна Щербакова. Серебро забрала Александра Трусова, которая представила сложнейшую женскую программу в истории дисциплины. Представительница Японии Каори Сакамото завоевала бронзовую медаль.