Жизнь Этери Тутберидзе исковеркала травма

Жизнь Этери Тутберидзе исковеркала травма
Этери Тутберидзе. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press globallookpress.com
Знаменитая наставница могла бы сама стать чемпионкой, а теперь готовит их из других спортсменок

Имя Этери Тутберидзе давно и громко звучит в сфере фигурного катания. За право отдать ребенка к знаменитой наставнице родители юных фигуристов готовы платить немалые деньги. А ведь когда-то шанс взойти на пьедестал был у самой Этери.

По сообщению сайта Sport24, стоимость обучения у Тутберидзе начинается от 50 тысяч рублей в месяц. Как только юное дарование дорастает до соревнований, цены растут, поскольку наступает время индивидуальных тренировок.

Однако действительно одаренных детей Этери Тутберидзе тренирует бесплатно, и очередь желающих не тает, несмотря на драконовские методы обучения тренера. Судя по обилию звезд в списке воспитанниц, эти методы и дают результат. Заслуженная наставница воспитала очень много чемпионок и вообще высочайших профессионалов среди фигуристов. Алина Загитова, Евгения Медведева, Камилла Валиева, Александра Трусова – эти имена знает весь мир, даже за пределами круга поклонников этого вида спорта.

Однако было время, когда о медалях и кубках мечтала сама знаменитая наставница. Маленькая Этери уговорила маму отвести ее на фигурное катание. И все бы ничего, но от нагрузок у малышки появилась трещина в позвоночнике. А пока шло лечение, девочка за три месяца выросла на 22 сантиметра, что похоронило ее мечты о достижениях в одиночном катании. Однако упорная Этери пыталась кататься в паре и даже тренировалась у Татьяны Тарасовой. Однако в парном катании ее талант не раскрылся.

Ранее мы рассказывали, почему Этери Тутберидзе вынуждена была расстаться с некоторыми своими воспитанницами.

Источник: 7 дней ✓ Надежный источник
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