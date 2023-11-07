"Ничего нигде не добилась": как Трусова ушла от Тутберидзе к другому тренеру

Этери рассталась со многими чемпионками

Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе во время интервью Леониду Слуцкому поведала о собственных переживаниях в отношении фигуристки Александры Трусовой, которую "взращивала" годами.

Этери уверяет, что испытывает любовь к каждой подопечной – однако заставляла себя перекрывать эти чувства ради побед и медалей для российского фигурного катания. И потому всегда заставляла тренеру внутри себя взять верх.

Позднее Трусова, как и многие другие, ушла к канадскому наставнику. Тутберидзе вспомнила, как это было: Александра пришла и, отведя глаза в сторону, заявила, что ей необходимо сменить обстановку.

Многие помнят, как Трусова устроила истерику из-за второго места на пекинской Олимпиаде. Александра считала, что за счет своей произвольной программы без проблем возьмет первое место. Однако проблема оказалась в том, что та, как и многие спортсмены, не смогла полностью оценить картину из-за уровня сложности программы – что случилось и с Трусовой.

Впрочем, Слуцкий уверен, что ушедшие от Тутберидзе фигуристки не достигли особых успехов – ни одна из них.

"Ни одна ваша подопечная, ушедшая от вас, ничего, нигде, никогда не добилась", – высказался Слуцкий.

Ранее "Утро" подробно рассказывало об эмоциональном поведении Александры на Олимпиаде в Пекине.