Тутберидзе плюнули в лицо после скандала с Камилой Валиевой

На тренера посыпались обвинения

После двух лет ожиданий Спортивный арбитражный суд наконец вынес решение по делу Камилы Валиевой. Стало известно, что спортсменку дисквалифицируют на четыре годы. Такое решение потрясло общественность. Тренер Этери Тутберидзе заявила, что это худший вердикт из всех, что они ожидали. Она добавила, что хотела бы знать, кто представлял интересы фигуристки в этом деле, и сомневается, что они достойно защищали Камилу.

За эти слова на Тутберидзе накинулись с упреками Яна Рудковская и Татьяна Тарасов. Легендарный тренер впала в ярость и заявила, что Этери не могла не знать, кто защищал Валиеву. Также она добавила, что, попав в такую ситуацию, взяла бы всю вину на себя, лишь бы защитить ребенка.

Не упустила возможности плюнуть в лицо Тутберидзе и Яна Рудковская. Продюсер заявила, что пост Тутберидзе пропитан высокомерием, а сама Этери строит из себя жертву, взваливая всю вину на плечи юной Камилы.



“Серьезно, Этери Георгиевна? А чья вы жертва? Очередной девочки, несчастного ребенка, у которого сломана карьера и отобрана мечта?..” — высказала свое мнение жена Плющенко.

Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Камилу Валиеву на 48 месяцев или на четыре года. Постановлением российскую фигуристку также лишили всех наград и званий, которые спортсменка получила в период с 25 декабря 2021 года. Напомним, Камилу обвиняли в употреблении допинга на Зимних Олимпийских играх в Пекине.

Ранее стало известно, что Тутберидзе и Плющенко устроили разборки в соцсетях из-за фигуристки.