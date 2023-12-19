Танцующий Плющенко засветил лишнее: "Показал срамоту"

Танцующий Плющенко засветил лишнее: "Показал срамоту"
Евгений Плющенко. Фото: Bulkin Sergey/news.ru globallookpress.com
Фигурист спародировал собственное легендарное выступление на Чемпионате мира в 2001 году

Евгений Плющенко, казалось бы, очень занят и почти живет на катке: готовит спортсменов в собственной академии, разрабатывает ледовые шоу, сопровождает супругу на светских событиях и участвует еще в массе проектов. При этом он находит время подурачиться – недавно фигурист спародировал собственное олимпийское выступление эротическим танцем.

Олимпийский чемпион решил пошутить и снял ролик, в котором исполнил роль "мужчины в плаще", распахивающего его перед проходящими мимо дамами.

Однако подписчики телеграм-канала, где выложили танец, не оценили смелости танца и засыпали пост неприязненными комментариями и дизлайками. Плющенко сравнили с Алексеем Ягудиным, имеющим привычку ошемломлять эпатажными выходками.

"Не стыдно?", "Показал срамоту" – пишут комментаторы.

Похоже, засветившему лишнее Евгению Плющенко стоит впредь осторожнее и не выкладывать "срамоту", чтобы не получить от пользователей очередную порцию негатива.

Ранее мы писали, что между Евгением Плющенко и Этери Тутберидзе произошел жесткий конфликт из-за молодой фигуристки.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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