Танцующий Плющенко засветил лишнее: "Показал срамоту"

Фигурист спародировал собственное легендарное выступление на Чемпионате мира в 2001 году

Евгений Плющенко, казалось бы, очень занят и почти живет на катке: готовит спортсменов в собственной академии, разрабатывает ледовые шоу, сопровождает супругу на светских событиях и участвует еще в массе проектов. При этом он находит время подурачиться – недавно фигурист спародировал собственное олимпийское выступление эротическим танцем.

Олимпийский чемпион решил пошутить и снял ролик, в котором исполнил роль "мужчины в плаще", распахивающего его перед проходящими мимо дамами.

Однако подписчики телеграм-канала, где выложили танец, не оценили смелости танца и засыпали пост неприязненными комментариями и дизлайками. Плющенко сравнили с Алексеем Ягудиным, имеющим привычку ошемломлять эпатажными выходками.

"Не стыдно?", "Показал срамоту" – пишут комментаторы.



Похоже, засветившему лишнее Евгению Плющенко стоит впредь осторожнее и не выкладывать "срамоту", чтобы не получить от пользователей очередную порцию негатива.

Ранее мы писали, что между Евгением Плющенко и Этери Тутберидзе произошел жесткий конфликт из-за молодой фигуристки.

