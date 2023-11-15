Грудь фигуристки Загитовой выпала из тугого платья – откровенное фото

Звезда похвасталась идеальными формами

Известная российская фигуристка Алина Загитова продолжает штурмовать шоу-бизнес. Звезда уже успела примерить на себя роль телеведущей, а теперь активно покоряет социальные сети откровенными фотографиями. Стоит отметить, что роскошные формы спортсменки приводят мужчин в восторг, а женщин заставляют сгорать от зависти.



Красотка действительно выглядит шикарно. Подтянутое, спортивное тело Загитовой давно стало предметом обсуждения в интернет-пространстве. Впрочем, некоторые пользователи считают, что Алина стала вести себя слишком развязно – ее откровенные фотографии заполонили интернет.



На этот раз широкий резонанс вызвала фотография спортсменки в тугом платье. Теснота наряда привела к тому, что пышная грудь знаменитости буквально выпала из глубокого декольте. Женственные формы Алины Загитовой очень порадовали мужскую часть аудитории.





Однако недоброжелатели обратили внимание, что для повышения популярности необязательно использовать горячий контент, многие были бы рады услышать об успехах Загитовой в профессиональной сфере. Тем не менее, природная красота спортсменки ни у кого не вызывает вопросы – девушка действительно выглядит идеально.



К слову, ранее фурор в социальных сетях произвела откровенная фотография молодой певицы Люси Чеботиной.

