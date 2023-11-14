Чеботина показала огромную грудь в космическом наряде – откровенное фото

Чеботина показала огромную грудь в космическом наряде – откровенное фото
Люся Чеботина. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Молодая певица похвасталась идеальными формами

Российские артистки давно забыли о ложной скромности и регулярно балуют своих фанатов откровенными нарядами. Намного чаще в социальных сетях обсуждают пышные формы знаменитостей, а не их вокальные данные или профессиональные достижения. Впрочем, это точно не касается стремительно набирающую популярность молодую певицу Люсю Чеботину.

Артистка не только уверено покоряет российский шоу-бизнес сильным и проникновенным голосом, но и поражает поклонников роскошной, женственной фигурой. Недавно Чеботина посетила светское мероприятие в весьма откровенном наряде, чем произвела фурор в интернет-пространстве.

Красотка нарядилась в черные брюки и пиджак, под которым вместо блузки был лишь бюстгальтер в тон костюма. Наряд поразил публику – костюм глубокого черного цвета был отделан мелкими стразами, напоминающими звезды. В таком космическом наряде красотка выглядела потрясающе.

Фото: соцсети

Особое внимание представители сильной половины человечества обратили на пышные формы знаменитости. Внушительных размеров бюст Чеботиной заставил публику трепетать от восторга.

К слову, ранее в социальных сетях активно обсуждали откровенную фотографию актрисы Яны Кошкиной.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник

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