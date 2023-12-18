Кабаева покинула Россию: куда и зачем уехала спортсменка

Знаменитость сняли за тысячу километров от Москвы

Олимпийская чемпионка Алина Кабаева ведет непубличный образ жизни. Сейчас известно то, что она активно посвящает себя воспитанию молодых спортивных талантов в непростых условиях на международной арене. Как известно, любой спортсмен не может жить без соревнований, поэтому гимнастка устроила конкурс "Небесная грация", который помогает молодым дарованиям проявить себя.

Недавно стало известно, что ради продвижения российской гимнастики Кабаева покинула Россию. Спортсменка отправилась в Китай, где состоялся турнир "Небесная грация" – его провели уже третий раз в истории. Событие прошло в китайской столице в выходные. Чемпионка призналась, что не хотела устраивать состязание где-либо еще. КНР стало для нее идеальным вариантом, поскольку государство является дружественным России.

"Мы впервые выехали за рубеж, все было волнительно", – отметила Кабаева.

Как напоминает "Пятый канал", до этого соревнования проходили в Москве и Сочи. По словам Алины Кабаевой, Китай встретил их и провел мероприятие на высоком уровне.

Ранее сообщалось, что Кабаева покинула Москву. Причиной стала "Небесная грация", которую знаменитость проводила в Сочи.