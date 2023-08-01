Винер о Кабаевой: "Если бы я скомандовала прыгнуть с 20-го этажа, она бы шагнула"

Гимнастка всегда доверяла своей наставнице

Знаменитая фигуристка уже давно ушла из большого спорта. Сейчас она ведет довольно скрытный образ жизни, детали которого известны только самым близким. После завершения спортивной карьеры Алина Кабаева решила заняться подготовкой молодых гимнасток.

Для этого у нее есть не только профессиональные данные. Все годы в большом спорте рядом с ней находился мощный наставник, который привел ее к победам и, конечно, дал все необходимые знания для воспитания будущих чемпионов. Речь идет об Ирине Винер – главном тренере сборной России по художественной гимнастике.

В недавнем интервью легендарная наставница рассказала об отношениях с Алиной Кабаевой и дала понять, что для нее она была влиятельным человеком. Спортсменка готова была выполнить любой приказ тренера – даже самый абсурдный.

"Если бы даже скомандовала (абсолютно умозрительно, абстрактно!), мол, прыгни с десятого или двадцатого этажа, она шагнула бы вперед", – привела пример Ирина Винер.

Кому-то наверняка покажется опасным такое слепое доверие человеку. Но тренер уверена, что именно так можно добиться настоящих побед. Ранее "Утро.ру" писало о том, как россиян восхитила мотивационная речь Алины Кабаевой в адрес юной гимнастки.