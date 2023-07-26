"Счастье нужно заслужить": публичная речь Кабаевой произвела фурор

Знаменитость высказалась довольно жестко

После ухода из большого спорта Алина Кабаева решила заняться подготовкой молодых гимнасток. Она старается уделять достаточно внимания не только их спортивной форме, но и моральному настрою, мотивируя к новым достижениям.

Однажды во время показа программы перед Кабаевой молодая гимнастка не смогла правильно выполнить элементы, из-за чего расплакалась в процессе. Помочь справиться с переживаниями ей помогла чемпионка – она произнесла мотивационную речь, которая в последствие произвела настоящий фурор в Сети.

Кабаева заявила, что от расстройства и слез точно ничего не получится – так она сама создает себе помехи для профессионального роста.

"Как говорится, золотую медаль и счастье нужно заслужить в своей жизни. Ты чего расстраиваешься, уходишь и плачешь? Тебя, что, выгоняют отсюда? Тебя ругают? Ты сама себе создаешь проблемы и плачешь", – уверенно произнесла спортсменка.

Она подчеркнула, что ничего страшного в жизни у молодой гимнастки не произошло. Некоторым приходится переживать неудачи во время Олимпиады – и спортсмены как-то справляются с эмоциями.

Россияне остались в восторге от сказанного Кабаевой. Некоторые выразили мнение, что были бы рады в своей жизни иметь такого наставника.

"Кто бы мне так говорил каждый раз, когда происходит какая-то ерунда", "Все правильно сказала! Молодец, Алина!", – пишут люди.

Часть комментаторов заявили, что гимнастка вела себя гораздо мягче, чем в свое время Ирина Винер, когда шла подготовка к Олимпиаде.