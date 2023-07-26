"Счастье нужно заслужить": публичная речь Кабаевой произвела фурор

"Счастье нужно заслужить": публичная речь Кабаевой произвела фурор
Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Знаменитость высказалась довольно жестко

После ухода из большого спорта Алина Кабаева решила заняться подготовкой молодых гимнасток. Она старается уделять достаточно внимания не только их спортивной форме, но и моральному настрою, мотивируя к новым достижениям.

Однажды во время показа программы перед Кабаевой молодая гимнастка не смогла правильно выполнить элементы, из-за чего расплакалась в процессе. Помочь справиться с переживаниями ей помогла чемпионка – она произнесла мотивационную речь, которая в последствие произвела настоящий фурор в Сети.

Кабаева заявила, что от расстройства и слез точно ничего не получится – так она сама создает себе помехи для профессионального роста.

"Как говорится, золотую медаль и счастье нужно заслужить в своей жизни. Ты чего расстраиваешься, уходишь и плачешь? Тебя, что, выгоняют отсюда? Тебя ругают? Ты сама себе создаешь проблемы и плачешь", – уверенно произнесла спортсменка.

Она подчеркнула, что ничего страшного в жизни у молодой гимнастки не произошло. Некоторым приходится переживать неудачи во время Олимпиады – и спортсмены как-то справляются с эмоциями.

Россияне остались в восторге от сказанного Кабаевой. Некоторые выразили мнение, что были бы рады в своей жизни иметь такого наставника.

"Кто бы мне так говорил каждый раз, когда происходит какая-то ерунда", "Все правильно сказала! Молодец, Алина!", – пишут люди.

Часть комментаторов заявили, что гимнастка вела себя гораздо мягче, чем в свое время Ирина Винер, когда шла подготовка к Олимпиаде. 

Источник: Экспресс Газета
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