Раскрыт секрет огромных заработков Кабаевой: есть только одна причина

У олимпийской чемпионки есть особенность, которая подарила ей финансовое благополучие

Роль цифр в нашей жизни отрицать сложно. Алина Кабаева в своей жизни взяла самые немыслимые рубежи: у нее масса достижений в профессии фигуристки, насыщенная политическая и общественная деятельность. В чем же секрет оглушительной популярности этой молодой красавицы?

Все просто. Тайна благополучия и известности заключена в дате рождения Алины. Дело в том, что цифры и финансовый успех человека тесно связаны. День рождения – это код, который руководит всей нашей жизнью. В нем изначально отражены возможности в любой сфере. В том числе и денежной.

Нумерологи раскрыли секрет огромных заработков Алины Кабаевой. По их словам, причина только одна – это день ее появления на свет. Если сложить цифры рождения (в данном случае это 12 мая – 1+2=3), то выясняется, что архетип этой женщины – 3.

"Тройки" – это рожденные 3, 12, 21 или 30 числа каждого месяца – то есть из цифр их даты складывается цифра три. Обладатели такого кода в дате рождения – большое везение. Под тройкой рождаются богачи-победители. Они всегда имеют яркую внешность, таланты, харизму и умение выигрывать везде. К тому же у них всегда оптимистичный характер, а это играет в их пользу.

Но "тройки" – не единственные счастливчики. Рядом с ними на волне успеха идут "шестерки" и "восьмерки". "Шестерки" легко получают то, что хотят. И им проще всего разбогатеть в отрасли развлечений и искусства. Особенно если помнить цену собственных достижений. "Восьмерки", родившиеся 8, 17 или 26 числа – это представители материального мира, они уже наделены энергией процветания и богатства. Для них важно все время быть в позитивном русле и ни в коем случае не лениться. В их случае движение – это жизнь.

Похоже, жизнь знаменитой чемпионки была предрешена еще в момент ее появления на свет, и ей удалось использовать этот потенциал на всю катушку.

Ранее "Утро.ру" писало, что Кабаева уехала из Москвы и перестала выходить в свет.

