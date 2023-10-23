Кабаева уехала из Москвы: где сейчас находится гимнастка

Кабаева уехала из Москвы: где сейчас находится гимнастка
Фото: Anton Belitsky/Russian Look/www.globallookpress.com
Журналисты раскрыли ее местоположение

Знаменитая спортсменка Алина Кабаева редко появляется в обществе. Единственное, что может заставить ее выйти в свет – это тема спорта и художественной гимнастики, которым она посвятила всю свою жизнь. Чемпионка продолжает делать все, чтобы эти направления в России развивались, поэтому иногда ей приходится уезжать из Москвы в регионы. 

Стало известно, где сейчас находится Кабаева. Гимнастка прибыла в Сочи для того, чтобы понаблюдать за крупным международным турниром "Небесная грация", который последние три года она организует при помощи прославленых деятелей спорта, в том числе и ее любимого тренера Ирины Винер. 

Олимпийская чемпионка дала старт мероприятию, в котором приняли участие более 180 спортсменок из 12 стран. Кадры появились в распоряжении "Пятого канала".

На турнире участницы выступают по правилам и дисциплинам, которые серьезно отличаются от международных нормативов.

"Эти правила намного сложнее. Это дает возможность гимнастке раскрыть свой талант, потенциал показать, насколько художественная гимнастика может быть очень красивым, динамичным видом спорта", – рассказала Кабаева.

Молодые гимнастки не скрывают, что при подготовке к соревнованиям вдохновлялись выступлениями чемпионки. По их словам, неоспоримое мастерство Алины Кабаевой производит неизгладимое впечатление и является важным ориентиром в их спортивной деятельности.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, через что пришлось пройти Кабаевой, чтобы стать олимпийской чемпионкой.

Источник: Пятый канал

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