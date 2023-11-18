Назвавшая Загитову выдрой фигуристка выложила фото в купальнике

Назвавшая Загитову выдрой фигуристка выложила фото в купальнике
Кристина Шошина. Фото: соцсети
Кристина Шошина сегодня работает тренером по фигурному катанию в Дубае

Несколько дней назад Кристина Шошина разместила на своей странице в соцсетях несколько фотографий, на которых ее точеная фигурка видна во всей красе. Некоторое время назад она выложила фотографии с подругой, Алиной Загитовой, и подписала их несколько странно.

 "Отпуск с любимой выдрой подошел к концу. Но воспоминания навсегда в моем сердце" – такие слова значились под снимком.

 Фото: социальные сети 

Комментариев под странной подписью появилось огромное количество, подписчики Кристины настойчиво пытались выведать причину, по которой она назвала подругу выдрой, однако фигуристка так и не соизволила раскрыть секрет.

Девушки явно крепко дружат, поскольку снимки с их совместным отдыхом регулярно появляются в интернете. Например, в июне Алина Загитова и Кристина Шошина задорно танцевали под композицию Егора Крида, одетые в короткие шортики, аппетитно облегавшие их стройные бедра.

Напомним, Кристина Шошина пробовала свои силы в разных видах фигурного катания. Но она даже не не думала о том, что, закончив выступать, станет тренером. В планах девушки была новая профессия, не связанная со льдом, чтобы забыть навсегда мир фигурного катания и все, что в нем пережито. Но не получилось, бывшая спортсменка теперь тренер и, по ее словам, не жалеет о сделанном выборе.

Ранее мы писали, что Алину Загитову пытались хейтить за неудачное фото, на котором она предстает взгляду с открытой промежностью.

Источник: Социальные сети ✓ Надежный источник
По теме

Путин сделал заявление о критикующих СВО артистах

Глава государства рассказал, по каким критериям россиянам судить звезд

Михалков устроил скандал после увольнения из-за взглядов на СВО

Артист не стал скрывать своих эмоций на публике

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей