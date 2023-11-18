Назвавшая Загитову выдрой фигуристка выложила фото в купальнике

Кристина Шошина сегодня работает тренером по фигурному катанию в Дубае

Несколько дней назад Кристина Шошина разместила на своей странице в соцсетях несколько фотографий, на которых ее точеная фигурка видна во всей красе. Некоторое время назад она выложила фотографии с подругой, Алиной Загитовой, и подписала их несколько странно.

"Отпуск с любимой выдрой подошел к концу. Но воспоминания навсегда в моем сердце" – такие слова значились под снимком.







Комментариев под странной подписью появилось огромное количество, подписчики Кристины настойчиво пытались выведать причину, по которой она назвала подругу выдрой, однако фигуристка так и не соизволила раскрыть секрет.

Девушки явно крепко дружат, поскольку снимки с их совместным отдыхом регулярно появляются в интернете. Например, в июне Алина Загитова и Кристина Шошина задорно танцевали под композицию Егора Крида, одетые в короткие шортики, аппетитно облегавшие их стройные бедра.

Напомним, Кристина Шошина пробовала свои силы в разных видах фигурного катания. Но она даже не не думала о том, что, закончив выступать, станет тренером. В планах девушки была новая профессия, не связанная со льдом, чтобы забыть навсегда мир фигурного катания и все, что в нем пережито. Но не получилось, бывшая спортсменка теперь тренер и, по ее словам, не жалеет о сделанном выборе.

Ранее мы писали, что Алину Загитову пытались хейтить за неудачное фото, на котором она предстает взгляду с открытой промежностью.