"Я раскрепощеннее перед камерой": конкурентка готова сместить Загитову с ТВ

Подающая надежды спортсменка желает пойти тем же путем

21-летняя фигуристка Елизавета Нагуманова не скрывает, что желает занять место Алины Загитовой на телевидении. Специалисты сами подмечают, что пока у старательной олимпийской чемпионки остается некая зажатость, отсутствие должной реакции и сильных ораторских навыков. Впрочем, Алина остается истинным спортсменом и в ТВ – идет вперед, сжав зубы, и продолжает работать.

Лиза же полагает, что остальные тоже заслуживают своего шанса. И петербургская фигуристка не скрывает, что желает покорить российское телевидение – мечтала о профессии телеведущей еще с детства. И раскованно ведет себя на интервью.

"Позже буду проходить пробы, тренирую речь", – высказалась спортсменка.

Нагуманова видит, что Алина тоже упорно старается над своими ораторскими навыками. Однако работать всегда нужно больше. К слову, Загитова любит это ремесло – просто кому-то проявлять себя на камеры сложнее, чем остальным.

"Я гораздо более раскрепощена перед камерой. Мне легко говорить. Если буду заниматься, то улучшу свои качества", – высказалась спортсменка.

А ранее мы писали о скандале на дороге при участии Алины – та совершенно беззастенчиво проехала пешеходную "зебру", когда горел зеленый свет для пешеходов.