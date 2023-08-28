"Я раскрепощеннее перед камерой": конкурентка готова сместить Загитову с ТВ

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21-летняя фигуристка Елизавета Нагуманова не скрывает, что желает занять место Алины Загитовой на телевидении. Специалисты сами подмечают, что пока у старательной олимпийской чемпионки остается некая зажатость, отсутствие должной реакции и сильных ораторских навыков. Впрочем, Алина остается истинным спортсменом и в ТВ – идет вперед, сжав зубы, и продолжает работать.
Лиза же полагает, что остальные тоже заслуживают своего шанса. И петербургская фигуристка не скрывает, что желает покорить российское телевидение – мечтала о профессии телеведущей еще с детства. И раскованно ведет себя на интервью.
"Позже буду проходить пробы, тренирую речь", – высказалась спортсменка.
Нагуманова видит, что Алина тоже упорно старается над своими ораторскими навыками. Однако работать всегда нужно больше. К слову, Загитова любит это ремесло – просто кому-то проявлять себя на камеры сложнее, чем остальным.
"Я гораздо более раскрепощена перед камерой. Мне легко говорить. Если буду заниматься, то улучшу свои качества", – высказалась спортсменка.
А ранее мы писали о скандале на дороге при участии Алины – та совершенно беззастенчиво проехала пешеходную "зебру", когда горел зеленый свет для пешеходов.
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