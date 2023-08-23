Очередная опасная выходка Загитовой разгневала народ

Очередная опасная выходка Загитовой разгневала народ
Алина Загитова. Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Люди в бешенстве из-за поступка спортсменки

Алина Загитова – одна из самых известных российских спортсменок. Общественность уже не один год пристально следит за жизнью фигуристки и знает о ней практически все. Впрочем, и сама олимпийская чемпионка не упускает момент, чтобы подкинуть публике новую тему для обсуждения.

Практически каждый день спортсменка дает россиянам повод поговорить о ней. Но в некоторых случаях ей, очевидно, не хотелось бы привлекать к себе внимание. Например, фигуристке вряд ли пришелся по душе скандал, в центре которого она оказалась несколько лет назад.

В 2019 году, когда Алине еще не было 18 лет, она запечатлела себя за рулем внедорожника. Мало того, что у спортсменки в тот момент еще не было водительского удостоверения, так она еще и не воспользовалась ремнем безопасности. Когда ролик попал в Сеть, на Загитову обрушилась критика шокированной ее поведением общественности.

Едва публика успела забыть о прошлом скандале, Алина угодила в новый. Накануне спортсменка разгневала народ очередной опасной выходкой за рулем. Фигуристка запечатлела вид из окна автомобиля, управляя им одной рукой. Но больше всего людей смутил не столько факт съемки, сколько момент, когда девушка проезжает "зебру". На кадрах можно разглядеть, что в эту секунду пешеходам горит зеленый.

Пользователи осудили Загитову за "лихачество" и набросились на нее с обвинениями в том, что она проехала на запрещающий сигнал светофора. А особо возмутившиеся даже требуют отобрать у спортсменки права и наказать ее штрафами.

"Прошлый раз ничему не научил?", "Отобрать права, усадить за учебники", – процитировал пользователей "Пятый канал".

Ранее "Утро.ру" писало, что Алина Загитова устроила скандал на публике. 

Фоторепортаж
Штаб Тутберидзе победил: Загитова взяла золото на чемпионате мира
Евгения Медведева. Фото: Станислав Красильников/ТАСС Евгения Медведева. Фото: Станислав Красильников/ТАСС Евгения Медведева. Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Алина Загитова. Фото: Станислав Красильников/ТАСС Алина Загитова. Фото: Станислав Красильников/ТАСС Элизабет Турсынбаева, Алина Загитова и Евгения Медведева. Фото: Станислав Красильников/ТАСС Алина Загитова, Элизабет Турсынбаева и Евгения Медведева. Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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