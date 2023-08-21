Появились кадры аварии с участием машины Лады Дэнс

Появились кадры аварии с участием машины Лады Дэнс
Лада Дэнс. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Авто прочертила по отбойнику

В Сети появилось видео аварии с участием автомобиля российской певицы Лады Дэнс (Лады Волковой – настоящее имя певицы, прим. ред.). Кадры публикует Пятый канал. На кадрах автомобиль такси, в котором ехала певица, влетает в отбойник, чертит по нему несколько метров, после чего его отбрасывает на другую полосу. Видео аварии снял регистратор движущейся позади машины. 

Судя по всему, водитель такси ехал на полной скорости по левой полосе дороги и не заметил, что впереди него уже произошло ДТП. В результате случилось еще одно столкновение. 

Напомним, серьезное ДТП с участием знаменитости произошла 5 августа. Дэнс была экстренно госпитализирована с места ДТП на вертолете МЧС. В больнице ее несколько раз прооперировали и говорили о долгой реабилитации. 

Еще недавно директор Лады Дэнс сообщил, что у артистки серьезные последствия после аварии, в том числе повреждения лица и множественные травмы. А на днях к удивлению миллионов поклонников певица вдруг выступила в Нижнем Новгороде. Правда, говорили, что выступала она на обезболивающих, но при этом отплясывала артистка знатно, что смутило многих. 

Напомним, в день ДТП Лада Дэнс возвращалась с концерта домой и ехала на такси. После аварии ее госпитализировали в Институт микрохирургии мозга, а затем перевели в частную клинику.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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