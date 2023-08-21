В Турции произошла страшная авария с автобусом

В ДТП погибли люди

Сегодня, 21 августа, тревожные новости пришли из турецкого государства. Там произошла автокатастрофа.



Как сообщает телеканал RT, жуткое происшествие случилось в районе Соргун провинции Йозгат.



Автобус, набитый пассажирами, рухнул в овраг. Такие ужасающие детали происшествия публикует информационный ресурс URA.RU.



На данный момент известно, что трагедия унесла жизни 12 человек, отмечает интернет-издание "МИР24". Еще 19 пассажиров получили повреждения различной степени тяжести.



На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Людей с ранениями оперативно доставили в госпиталь.

