В Турции произошла страшная авария с автобусом

В ДТП погибли люди

Сегодня, 21 августа, тревожные новости пришли из турецкого государства. Там произошла автокатастрофа.

Как сообщает телеканал RT, жуткое происшествие случилось в районе Соргун провинции Йозгат.

Автобус, набитый пассажирами, рухнул в овраг. Такие ужасающие детали происшествия публикует информационный ресурс URA.RU.

На данный момент известно, что трагедия унесла жизни 12 человек, отмечает интернет-издание "МИР24". Еще 19 пассажиров получили повреждения различной степени тяжести.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Людей с ранениями оперативно доставили в госпиталь.

Источник: Hürriyet ✓ Надежный источник
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