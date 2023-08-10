Страшно смотреть: ужасающие фото Лады Дэнс после аварии слили в Сеть

На снимках видно, как звезда выглядит после ДТП

Последние несколько дней вся страна переживает за состояние знаменитой певицы Лады Дэнс. Вечером 5 августа звезда 90-х попала в аварию, возвращаясь домой с концерта. Артистка была эвакуирована с места ДТП на вертолете и доставлена в больницу с серьезными травмами. С тех пор на просторах Интернета то и дело появляется новая тревожная информация.

В первые дни сообщалось, что у певицы диагностировали черепно-мозговую травму и ушиб позвоночника. Писали, что состояние знаменитости врачи оценивают как средней степени тяжести. Далее начали появляться сообщения, якобы звезда перестала выходить на связь. Разумеется, подобные новости встревожили общественность еще больше.

Сейчас публика выдвигает самые разные теории о дальнейшей судьбе Лады Дэнс. Пока нельзя точно сказать, что ждет артистку дальше. Состояние знаменитости остается крайне тревожным, как и новости о ее здоровье. Всем, кто переживает за звезду, сейчас и без того нелегко. А теперь у них появился еще один повод для беспокойства. В Сеть слили ужасающие фото Дэнс после аварии.

Директор исполнительницы поделился свежими снимками с ее участием. На одном из них звезда 90-х лежит на больничной койке, а ее лицо прикрывает попавшая в кадр рука медика. А на втором снимке на знаменитость буквально страшно смотреть. Артистка попала в кадр с перемотанной головой и порезами на лице. Сообщается, что у певицы были сильные повреждения на лбу, ей сделали две операции на лице.

Ранее "Утро.ру" писало, что врач озвучила прогноз для Лады Дэнс. Специалист предупредила, что полученная певицей травма является довольно опасной, а последствия могут проявить себя через несколько лет.