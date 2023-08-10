"Состояние деменции": врач озвучила прогноз для Лады Дэнс

"Состояние деменции": врач озвучила прогноз для Лады Дэнс
Фото: Razhden Gamezardashvili/Russian Look/www.globallookpress.com
Знаменитость может находиться на грани жизни и смерти

Состояние Лады Дэнс остается крайне тревожным. Артистке практически запретили встречаться с родственниками, она практически не говорит, ей провели вторую операцию. Дышит знаменитость тоже с трудом, однако пока прогнозы на выздоровление хорошие. 

Тем не менее, врач-невролог Марият Мухина предупредила, что полученная певицей травма является довольно опасной, а последствия могут проявить себя через несколько лет. Все дело в том, что подобные травмы могут приводить к проблемам в работе мозговых отделов.

Врач отметила, что подобное произошло и с американским актером Брюсом Уиллисом, который в последнее время перестал узнавать родных. По молодости он предпочитал выполнять трюки самостоятельно, получая одну травму головы за другой.

"Эти нарушения приводят к тому, что происходит выработка антител собственной мозговой ткани и травмируется нейрон мозга. В итоге нейроны подвергаются ''бомбежке'' антителами, и возникает состояние деменции", – заявила специалист.

По ее словам, проблемы с дыханием говорят о наличии обширной гематомы. Не исключено, что Лада Дэнс может страдать и от отека мозга – совокупность этих факторов является очень опасной, поскольку человек фактически находится на грани жизни и смерти.

Артистка попала в аварию в ночь на 6 августа. После произошедшего она намеревается взыскать 12 миллионов рублей с компании-перевозчика за увечья и отмены некоторых выступлений.

Источник: Woman.ru ✓ Надежный источник
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