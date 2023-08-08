У Лады Дэнс начались проблемы с речью после страшного ДТП

У Лады Дэнс начались проблемы с речью после страшного ДТП
Лада Дэнс. Фото: Pravda Komsomolskaya/www.globallookpress.com
Об улучшении состояния певицы до сих пор никто не говорит

У исполнительницы Лады Дэнс, попавшей в страшную аварию, начались проблемы с речью. Журналисты выяснили, что на деле певица пострадала в аварии, находясь в такси – никаких люксовых авто, о которых ранее говорили медиа, в ДТП не было. 

В тот момент за рулем авто находился некий Борис. В салоне, кроме Лады, находились еще две пассажирки. Водитель вез троих женщин в Московскую область. На трассе М-2 "Крым" авто не успело обойти ДТП, которое произошло впереди, и врезалось в другой автомобиль. После этого машина вылетела в кювет.

Пострадали все находившиеся в салоне. Водитель такси получил множественные переломы, сильно пострадали другие две пассажирки. А у самой певицы при госпитализации были зафиксированы раны в лобной области, закрытая черепно-мозговая с сотрясением.

Известно, что исполнительница находилась на заднем сиденье с левой стороны. 

Окружение Лады и сама певица уверены, что после страшной аварии выступать для публики будет очень нелегко. Дэнс не понимает, как быть дальше с профессиональной карьерой. Ранее в медиа сообщили, что Лада якобы намерена отказаться от псевдонима с привычным "Дэнс" – многие видят в этом злой рок из-за английского глагола "танцевать". Ведь после ДТП актриса не может встать с больничной койки.

Источник: Mash ✓ Надежный источник
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