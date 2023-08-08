Лада Дэнс после страшной аварии решила отказаться от псевдонима

Лада Дэнс после страшной аварии решила отказаться от псевдонима
Лада Дэнс. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Певица пережила настоящий ужас

Вся страна переживает за состояние знаменитой певицы, которая на днях попала в страшную аварию. О здоровье звезды поступают разные новости: то хорошие, то не очень. После госпитализации врачи подозревали переломы позвоночника. Но, к счастью, этот диагноз у Лады Дэнс, по данным источников, не подтвердился. 

Певица и ее окружение осознают, что после пережитого ужаса и из-за серьезных травм вернуться на сцену будет сложно. Да, и сама она пока не понимает, как будет происходить этот процесс. Вчера в СМИ появилась информация о том, что звезда намерена изменить псевдоним, убрав слово "Дэнс". А ее директор это подтвердил. 

По словам Сергея Пудовкина, Лада Дэнс после выписки из больницы уже не будет прежней, ведь пережила она многое и буквально переродилась. Он пояснил, что певица уже успела многое переосмыслить.

"Изменения в Ладе будут серьезные. Я имею в виду эмоциональные", – сказал директор в разговоре с Пятым каналом. 

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Что касается псевдонима, то, по словам Сергея Пудовкина, звезда намерена в будущем выступать, используя имя Лада, которое несет позитив. При этом репертуар артистка менять не собирается. 

Ранее "Утро.ру" подробно рассказывало о состоянии звезды после аварии. 

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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