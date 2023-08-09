"Я ей сочувствую": экс-муж раскрыл детали разговора с Ладой Дэнс после страшного ДТП

"Я ей сочувствую": экс-муж раскрыл детали разговора с Ладой Дэнс после страшного ДТП
Лада Дэнс. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певица до сих пор в больнице

Поклонники переживают за здоровье знаменитой певицы, которая на днях попала в страшное ДТП. В СМИ постоянно поступают свежие новости о состоянии звезды, и, к сожалению, далеко не все позитивные. Все это время ситуацию вокруг Лады Дэнс в основном комментировал концертный директор, а теперь на связь вышли ее близкие. 

Так, журналисты связались с бывшим мужем артистки Леонидом Величковским. Он, к слову, не понимает, почему вокруг аварии экс-супруги развели такую шумиху: мол, это может случиться с любым человеком. К тому же, по словам продюсера, он уже успел пообщаться с певицей после страшного ДТП. 

"Написал ей сообщение: "Как ты?". Она мне ответила смайликом, где ладони сложены... Я ей сочувствую", – раскрыл детали разговора с Ладой Дэнс экс-муж. 

На связь вышла и бывшая коллега артистки из трио "Женсовет" Светлана Лазарева. Она оказалась более озабочена состоянием своей приятельницы. Певица пожелала пострадавшей звезде скорейшего выздоровления и понадеялась на то, что после полученных травм она сможет вернуться на сцену.

"Будем уповать на чудо", – сказала Светлана Лазарева.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что Лада Дэнс после страшного ДТП решила сменить псевдоним.

Источник: Аргументы и факты ✓ Надежный источник
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