Устроившую страшную аварию дочь Пореченкова зачислили в престижный вуз

Устроившую страшную аварию дочь Пореченкова зачислили в престижный вуз
Михаил Пореченков с дочерью. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Наследница артиста пойдет по его стопам

Младшая дочь 54-летнего Михаила Пореченкова Мария поступила в престижный вуз. 18-летняя наследница прославленного актера следующие четыре года будет обучаться в Школе-студии МХАТ. Об этом журналистам рассказали коллеги народного артиста. Так что можно сказать, девочка пойдет по стопам своего знаменитого родителя. 

Сам Пореченков не так давно говорил о желании его дочери освоить профессию актрисы. По словам артиста, у его наследницы есть для этого все данные. Михаил поддерживает стремление дочери стать актрисой, хотя его супруга считает: было бы лучше, если Мария выучилась на врача или педагога. 

Кстати, несколько лет назад на кинодеятеля начал учиться сын Михаила Пореченкова. Молодой человек поступил на режиссерский факультет. В одном из интервью артист отметил: он не прикладывал к этому руку. Мол, помогал лишь советами. Сын артиста смог пройти жесткий отбор самостоятельно. 

Напомним, этим летом дочь Михаила Пореченкова устроила страшную аварию. Мария, управляя иномаркой, сбила ровесника, который был на скутере. Молодой человек оказался в реанимации. Наследница знаменитого актера не пострадала. 

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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