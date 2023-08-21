Вышедшую к людям после аварии Ладу Дэнс заподозрили в обмане

Певица словно воскресла

Еще совсем недавно российская певица Лада Дэнс угодила в страшную аварию, после которой никак не могла восстановиться. Повреждения были серьезными, артистку госпитализировали с места ДТП на вертолете МЧС и сразу положили в реанимацию. Писали, что у нее повреждения лица и множественные ушибы.

Несколькими днями ранее представитель артистки заявлял, что певица еще не может нормально передвигаться и самостоятельно жевать, а на днях она уже вдруг выступила с концертом в Нижнем Новгороде. Не удивительно, что Ладу Дэнс тут же заподозрили в обмане публики.

Пользователи Сети не верят в чудесное исцеление и такое быстрое восстановление певицы, ведь авария случилась только 5 августа, и все говорили, что быстро восстановиться звезде не удастся.

"Это как? То чуть ли не при смерти в тяжелейшем состоянии и уже концерт"; "А где рваные раны лица, которые шили-зашивали?"; "Ничего не поняла, вся перебинтованная лежала и уже концерт дает", – написали комментаторы.

Конечно, сначала певицу Ладу Дэнс вынесли на сцену на руках. Но уже спустя время она лихо отплясывала, словно никакой аварии и не было. Сообщалось, что певица выступала на обезболивающих, а за кулисами дежурила карета скорой.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что Андрей Малахов показал ужасающие кадры с певицей Ладой Дэнс на больничной койке.

