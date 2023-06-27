Груда металла: появились кадры с места смертельной аварии под Самарой

Страшная трагедия унесла жизни шести человек

Смертельное ДТП случилось под Самарой. Трагическое событие оборвало жизни шести человек. В интернет-пространстве опубликованы кадры последствий ужасной аварии.

Как сообщают журналисты "Пятого канала", трагедия произошла в результате столкновения легковушки Hyundai Elantra и микроавтобуса Honda.



По имеющейся информации, легковой автомобиль вылетел на полосу встречного движения и врезался в микроавтобус. В итоге легковушка превратилась в груду металла. Пять человек, которые находились салоне, погибли. Также с жизнью рассталась пассажирка микроавтобуса.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
новости партнеров

"Мы уходим": какими были последние слова пассажиров затонувшего "Титана"

Экипаж не терял духа

"Никакой победы быть не может": Симоньян прервала молчание о мятеже

Она уверенна, что России удалось избежать страшного сценария

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей