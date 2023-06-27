Груда металла: появились кадры с места смертельной аварии под Самарой

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Смертельное ДТП случилось под Самарой. Трагическое событие оборвало жизни шести человек. В интернет-пространстве опубликованы кадры последствий ужасной аварии.
Как сообщают журналисты "Пятого канала", трагедия произошла в результате столкновения легковушки Hyundai Elantra и микроавтобуса Honda.
Экипаж не терял духа
Она уверенна, что России удалось избежать страшного сценария