Груда металла: появились кадры с места смертельной аварии под Самарой

Страшная трагедия унесла жизни шести человек

Смертельное ДТП случилось под Самарой. Трагическое событие оборвало жизни шести человек. В интернет-пространстве опубликованы кадры последствий ужасной аварии.



Как сообщают журналисты "Пятого канала", трагедия произошла в результате столкновения легковушки Hyundai Elantra и микроавтобуса Honda.

По имеющейся информации, легковой автомобиль вылетел на полосу встречного движения и врезался в микроавтобус. В итоге легковушка превратилась в груду металла. Пять человек, которые находились салоне, погибли. Также с жизнью рассталась пассажирка микроавтобуса.