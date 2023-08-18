"Падальщик": Малахов слил ужасающие фото покалеченной Лады Дэнс

Телеведущий на всем готов зарабатывать

Страшная трагедия, которая приключилась со знаменитой российской певицей Ладой Дэнс, до глубины души тронула всю страну. Фанаты знаменитости очень переживают за здоровье своей любимой артистки и желают ей скорейшего выздоровления. Однако, как известно, трагедии публичных личностей часто становятся способом хорошенько заработать.



Интернет-пользователи весьма негативно отреагировали на появление в больничной палате несчастной женщины известного охотника за сенсациями, телеведущего Андрея Малахова. Журналист посчитал уместным задавать вопросы искалеченной после аварии артистке. Впрочем, возможно, Лада сама пригласила Малахова, чтобы поделиться своими переживаниями.



Фанатов звезды такое поведение Малахова вывело из себя. В целом, многим не нравится, что телеведущий зарабатывает огромные деньги на несчастьях других людей. В интернет-пространстве Андрея жестко распекли.

"Падальщик", "Андрюша почуял жертву и занял место на насесте", "Какое-то ненатуральное сочувствие, думает же об одних только рейтингах", – негодуют интернет-пользователи.





Стоит отметить, что Лада Дэнс, кроме аварии, столкнулась с другой напастью. Неадекватный поклонник угрожает разделаться с певицей. Мужчина не может принять, что именитая артистка отказала ему.

