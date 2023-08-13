Не ходит и не говорит: Ладу Дэнс повторно прооперировали

Певица до сих пор в больнице после ДТП

5 августа российская певица Лада Дэнс попала в жуткую аварию в Подмосковье, когда возвращалась домой на Рублевку с концерта. Столкнулись три машины, четыре человека пострадали. В тот день СМИ сообщали, что с места ДТП Дэнс срочно эвакуировали на вертолете санавиации и госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Артистка получила серьезные травмы, ее до сих пор не выписали, и впереди у нее долгое лечение.

Продюсер Лады Дэнс Сергей Пудовкин поведал свежие подробности о том, что сейчас происходит со звездой 90-х. По его словам, певица не моет ни ходить, ни говорить. Недавно ее повторно прооперировали.

"Ладе провели повторную операцию, связанную с лицевой хирургией. Там пока, к сожалению, есть проблемы", – отметил продюсер.

Сейчас жизни артистки ничто не угрожает, однако о восстановлении пока говорить рано. Впереди у нее долгий период реабилитации и наблюдения медиков.

Напомним, в результате аварии Лада Дэн получила черепно-мозговую травму, травму бедра и множественные ушибы. Лицо певицы сильно повреждено, судя по тому, что ей делают уже не первую операцию. По факту аварии проводится проверка. Звездный адвокат Сергей Жорин будет представлять интересы Лады Дэнс в суде, сообщает Пятый канал.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что ужасающие фото Лады Дэнс после аварии слили в Сеть.