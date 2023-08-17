Извращенцы и маньяки: продюсер объяснил происходящее с Ладой Дэнс

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В последнее время имя знаменитой певицы Лады Дэнс не сходит с первых полос журналов. После страшной аварии, в которой любимица публики получила серьезные увечия, зрители очень переживают о ее состоянии. Кроме того, выяснилось, что артистка стала жертвой неадекватного поклонника. Продюсер знаменитости Сергей Пудовкин в подробностях рассказал, что сейчас происходит в жизни артистки.
Директор звезды в шоке от того, с чем пришлось столкнуться Ладе. Недоброжелатели игнорируют тяжелое состояние артистки и продолжают слать ей угрозы.
"Такое ощущение, что на нее хотят накинуться разнузданные маньяки", – негодует Сергей.
Больше всего певицу и ее команду беспокоит давний поклонник, который на протяжении многих лет преследовал звезду, а теперь перешел к активным действиям и грозит ей расправой. Лада и ее окружающие всерьез воспринимают зловещие заявления со стороны сталкера. Пудовкин настолько обеспокоен, что готов пойти на крайние меры.
"Если не договорюсь с правоохранительными органами по поводу человека, который в извращенном формате преследует Ладу, я опубликую его фотографии", – заявил продюсер.
Сергей сообщил, что вскоре певица хочет появиться в одном из телешоу. Артистка пожелала лично рассказать, что с ней происходит.
Напомним, ранее стало известно о том, что знаменитой певице пришлось нанять телохранителя.
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