Извращенцы и маньяки: продюсер объяснил происходящее с Ладой Дэнс

Директор звезды готов пойти на крайние меры

В последнее время имя знаменитой певицы Лады Дэнс не сходит с первых полос журналов. После страшной аварии, в которой любимица публики получила серьезные увечия, зрители очень переживают о ее состоянии. Кроме того, выяснилось, что артистка стала жертвой неадекватного поклонника. Продюсер знаменитости Сергей Пудовкин в подробностях рассказал, что сейчас происходит в жизни артистки.

Директор звезды в шоке от того, с чем пришлось столкнуться Ладе. Недоброжелатели игнорируют тяжелое состояние артистки и продолжают слать ей угрозы.

"Такое ощущение, что на нее хотят накинуться разнузданные маньяки", – негодует Сергей.

Больше всего певицу и ее команду беспокоит давний поклонник, который на протяжении многих лет преследовал звезду, а теперь перешел к активным действиям и грозит ей расправой. Лада и ее окружающие всерьез воспринимают зловещие заявления со стороны сталкера. Пудовкин настолько обеспокоен, что готов пойти на крайние меры.

"Если не договорюсь с правоохранительными органами по поводу человека, который в извращенном формате преследует Ладу, я опубликую его фотографии", – заявил продюсер.

Сергей сообщил, что вскоре певица хочет появиться в одном из телешоу. Артистка пожелала лично рассказать, что с ней происходит.

Напомним, ранее стало известно о том, что знаменитой певице пришлось нанять телохранителя.