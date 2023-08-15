"Голову отвинтим": Лада Дэнс наняла телохранителя из-за странной ситуации

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Многочисленные поклонники знаменитой артистки Лады Дэнс продолжают внимательно следить за информацией о ее здоровье. После страшного ДТП звезда остается в больнице, где старается восстановиться. Удивительно, но даже в таком состоянии певицу не оставляют ненавистники.
По сведениям, которые появились в распоряжении журналистов, артистке угрожают расправой. Сообщается, что Ладу Дэнс пытается держать в страхе некий поклонник, которого она отвергла. Мужчина затаил страшную обиду на знаменитость и хочет с ней разделаться. В итоге артистке пришлось нанять телохранителя, также были написаны заявления в правоохранительные органы.
Близкие в шоке происходящего. Звезда и так находится в очень тяжелом положении из-за страшной аварии. Ненавистников даже это не останавливает, что выглядит бесчеловечно и странно. Помимо отвергнутого поклонника, Ладе пишут гадости хэйтеры, передает информационный ресурс "МИР24".
Директор артистки Сергей Пудовкин подчеркнул, что взял ситуацию на личный контроль, передает телеканал "360".
"Голову вместе с ногами отвинтим любому, кто попытается подойти к ней не с цветами", – подчеркнул близкий друг Лады Дэнс.
Ранее "Утро" рассказывало, что происходит с Ладой Дэнс после повторной операции.
Власти пока не подтвердили версию