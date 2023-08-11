Изрезанная после ДТП Лада Дэнс впервые вышла за связь

Артистка рассказала о случившемся

Вот уже несколько дней вся стана обсуждает страшную аварию, участницей которой стала известная певица Лада Дэнс. Известно, что после ДТП звезда 90-х была доставлена в больницу с серьезными травмами. С тех пор поклонники с тревогой следили за новостями и ждали новых подробностей о состоянии знаменитости.

Вчера, когда в Сеть попали свежие снимки певицы, публика, с одной стороны, вздохнула с облегчением. С другой, кадры буквально привели народ в ужас. Лада Дэнс предстала в кадре с перемотанной головой и с повреждениями на лице. Сообщалось, что в результате аварии лоб артистки оказался изрезан, она перенесла две операции.

После таких жутких снимков фанаты звезды едва ли смогли спать спокойно, еще больше обеспокоившись состоянием ее здоровья. Вероятно, именно поэтому Дэнс решила выйти на связь и сделала срочное обращение в своем блоге. В новой записи знаменитость успокоила встревоженных поклонников.

Певица объяснила, что в данный момент ей непросто даются выходы в Сеть. Однако, как заверила звезда, она видит все добрые слова и не перестает ощущать поддержку. Также Лада Дэнс призвала почитателей не верить всей информации, которая появляется на просторах Интернета, и пообещала, что будет лично делиться последними новостями.

"С медицинской точки зрения все делается на максимальном уровне", – рассказала о своем лечении изрезанная после ДТП певица.

Ранее "Утро.ру" писало, что фото Лады Дэнс после аварии слили в Сеть. Свежими снимками с участием артистки поделился ее директор.