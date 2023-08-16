Экстренно вывозят из клиники: прикованная к постели Лада Дэнс в опасности

Экстренно вывозят из клиники: прикованная к постели Лада Дэнс в опасности
Лада Дэнс. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Беды певицы продолжаются

Страшная авария, после которой знаменитая российская исполнительница Лада Дэнс оказалась в больнице, стала тяжелым ударом для нее и ее близких. Удивительно, но даже такое тяжелое положение знаменитости не помешало неадекватным гражданам проявлять негатив в адрес несчастной. Сейчас ситуация раскалилась до предела. Ладу Дэнс решили экстренно "эвакуировать" из клиники, где она проходила лечение.

Такой тревожной информацией с общественностью поделился директор артистки Сергей Пудовкин. Мужчина заявил, что очень обеспокоен сложившимся положением дел. Он подчеркнул, что артистка нуждается в полном покое и безопасности. Серьезные повреждения после аварии и так подкосили звезду.

Ранее сообщалось, что отвергнутый поклонник угрожает Ладе Дэнс. Из-за его неадекватного поведения и угроз расправой певице пришлось нанять телохранителя. Теперь ее директор принял решение перевести артистку в закрытую клинику. Пудовкин очень переживает за безопасность знаменитости и старается сделать все, чтобы Лада могла ничего не бояться, передает "Пятый канал".

"Нужно обеспечить человеку безопасность. Артисты тоже люди", – так объяснил экстренную госпитализацию любимицы публики обеспокоенный друг.

Пудовкин сообщил, что команда артистки также сильно переживает из-за поклонника. Выяснилось, что странный мужчина уже несколько лет преследует артистку, однако ранее не переходил к активным действиям. Теперь же с его стороны посыпались страшные угрозы. Ситуация негативно влияет на эмоциональное состояние артистки.


Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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