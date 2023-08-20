После аварии с "Луной-25" у ученого случился приступ

Специалист тяжело пережил произошедшее

Первый за несколько десятилетий запуск станции в рамках российской космической лунной программы закончился неудачно. Специалисты потеряли связь с "Луной-25" после приказа на прилунение. Предполагается, что аппарат потерпел крушение.

Такая новость не на шутку подкосила известного академика РАН Михаила Макарова, который является руководителем космических исследований и космохимии ГЕОХИ им. Вернадского РАН. У него случился приступ, после которого деятель науки оказался в больнице.

Макаров является одним из зачинщиков советских программ по исследованию Луны. В беседе с журналистами 90-летний ученый признался, что очень переживает из-за трагедии с "Луной-25". Он надеялся, что еще сможет увидеть успехи России в космической лунной отрасли.

"Для меня это, пожалуй, была последняя надежда увидеть возрождение нашей лунной программы", – вымолвил он.

Специалист подчеркнул, что в данной ситуации важно не скрывать причины произошедшего, а, напротив, подробно разобрать их и сделать так, чтобы в дальнейшем этого не повторилось.

Ранее "Утро.ру" сообщало, что именно произошло во время прилунивания станции "Луна-25".